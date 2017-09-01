Евгений Плющенко: "При работе со мной Сотниковой придется от всего отказаться"

Тренер олимпийской чемпионки Аделины Сотниковой Евгений Плющенко подчеркнул, что спортсменке придется от всего отказаться при работе с ним. Он также добавил, что, несмотря на травму, наблюдает у 21-летней фигуристки огромный настрой.

Ранее стало известно, что Сотникова пропустит сезон-2017/18 из-за травмы и не поборется за поездку на Олимпийские игры-2018.

– Да, я действительно пытался понять для себя, нужен ли Сотниковой спорт. Профессиональный спорт – это ведь полный режим, – цитирует "Р-Спорт" Плющенко. – Ходишь только на тренировки и больше никуда. Когда Аделина уже оказалась у меня, она осознавала необходимость тотальной концентрации на спорте.

– Как вы думаете, ее реально было вернуть на лед именно для качественной спортивной подготовки?

– Любого можно вернуть. Главное, чтобы спортсмен захотел.

– Придется ей ради этого от чего-то отказываться?

– От всего.

– От всего того, что есть у нее сейчас?

– Конечно. Ни на шаг вправо, ни на шаг влево она не имеет права. Если ты в спорте, то у тебя утренняя тренировка, отдых, дневная тренировка, отдых, вечерняя тренировка, отдых. Все. Весь выбор.

– Эта травма голеностопа не склоняет ее к тому, чтобы угомониться?

– Нет, я по-прежнему наблюдаю у нее огромный настрой.