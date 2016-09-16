Евгений Плющенко: "Медведева – уникальная спортсменка"

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко отметил, что Евгения Медведева является уникальной фигуристкой с хорошей психикой. В прошлом сезоне россиянка одержала победы на всех крупных турнирах, среди которых чемпионаты Европы и мира, а также финал "Гран-при".

– Медведева – уникальная спортсменка, и, слава богу, у нее голова на плечах, – приводит "Р-Спорт" слова Плющенко. – Главное в нашем спорте – иметь хорошую психику, а у нее с этим все в порядке. К сожалению, не видел ее новые программы, но слышал, что они хорошие, и сама спортсменка здорово их откатала.

Но с девчонками у нас все в порядке, поэтому для меня главное, чтобы мальчишки хорошо катались. Может быть, сложно им будет бороться за призовые места на чемпионате мира, хотя это тоже возможно, но главное, чтобы они показывали хороший уровень. Чтобы то, что запланировано в программе, выполнялось.

Чемпионат мира по фигурному катанию пройдет в Финляндии с 29 марта по 2 апреля 2017 года.