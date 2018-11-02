Эмоции Загитовой после выступления в Хельсинки. Видео

Российская фигуристка Алина Загитова после проката короткой программы на этапе "Гран-при" в Хельсинки отметила, что не очень довольна выступлением. Олимпийская чемпионка набрала 68,90 балла, допустив ошибку во время исполнения первого каскада.

- Прокатом я не очень довольна, - заявила Алина. - Я не справилась с волнением. Но есть еще произвольная программа. На которую нужно настраиваться, заново готовиться. Слишком много эмоций было. Нужно все это отбрасывать и выходить на старт с чистой головой.

Отметим, Загитовал лидирует после короткой программы. Бороться за медали девушки будут в субботу.