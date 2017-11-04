Елена Радионова: "Доказала себе, что все, хватит дурацких прокатов"

Россиянка Елена Радионова подчеркнула: на этапе "Гран-при" в Китае она доказала себе, что хватит с нее неудачных выступлений.

Радионова заняла третье место на турнире Cup of China в Пекине, чисто откатав обе программы. На прошлом своем этапе в Москве спортсменка стала четвертой, допустив падение при заходе на тройной риттбергер.

- В принципе я довольна. Такая цель передо мной стояла, и я ее выполнила, от этого приятные чувства, - цитирует "Р-Спорт" Радионову. - Есть, куда стремиться, это еще не предел – я знаю. Но сегодня я, прежде всего, себе доказала, что могу выходить из такого непонятного состояния, когда все нормально, а на соревнованиях какие-то дурацкие падения выползают, которых не должно быть. И вот теперь я доказала себе, что все, хватит дурацких прокатов! И нужно по максимуму делать все, что я могу.

Я смогла за короткий промежуток времени прогрессировать и показать то катание, на которое способна. Я набираю форму. Этот этап Гран-при прошел намного лучше, чем предыдущий.