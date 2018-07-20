Эксперт: "Тена могли убить бывшие заключенные"

Бывший представитель Вооруженных сил Казахстана высказал свое мнение о том, кто мог убить фигуриста Дениса Тена.

- Скорее всего, произошло следующее: эти парни наверняка имели хотя бы один срок, - цитирует эксперта, который пожелал остаться анонимным, Zakon.kz. - Дело в том, что в колониях опытные зэки знают, куда бить, чтобы человек 100% остался жить. Есть несколько областей в районе живота. Соответственно, они же представляют, где у жертвы наиболее слабые места для нанесения удара. Так что, если они отбывали наказание в тюрьме, то вполне могли обладать необходимыми навыками для нанесения смертельного ранения неподготовленному человеку.

На спортсмена напали с ножом в Алма-Аты, он потерял три литра крови. Двое неизвестных пытались украсть зеркала с его машины. Когда фигурист настиг злоумышленников, они нанесли ему ножевое ранение в бедро. Дениса Тена доставили в больницу в тяжелом состоянии и экстренно отправили на операцию. Врачи боролись за его жизнь больше двух часов, но их усилия оказались тщетными.

Тен являлся заслуженным мастером спорта Казахстана. На зимних Олимпийских играх 2014 года он завоевал бронзовую медаль. Ему было 25 лет.

В сети появилось видео с Теном за два часа до трагедии