21:11 | ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

Дмитрий Соловьев: "Мы с Бобровой можем бороться за тройку сильнейших с лучшими парами мира"

0
0
0

Фигурист Дмитрий Соловьев, выступающий в паре с Екатериной Бобровой, после короткой программы в финале "Гран-при" в Марселе отметил, что российский танцевальный дуэт не может позволить себе выходить на лед с простыми программами в ходе подготовки к Олимпийским играм 2018 года. По его словам, российская пара может бороться за тройку сильнейших с лучшими дуэтами мира.

– Мы поставили сложную программу с расчетом на то, чтобы быть готовыми к Олимпийским играм, – приводит ТАСС слова Соловьева. – Нет смысла кататься с простыми элементами. Мы не стоим, мы движемся, и каждый старт для нас плюс в копилочку.

Мы можем бороться за тройку, мы чувствуем в себе силы. У лидеров элементы чище, и расстояние между нами складывается из малейших шероховатостей. Поэтому расстраиваемся даже из-за мелочей.

По итогам короткой программы в финале "Гран-при" в Марселе россияне показали четвертый результат.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3861216

0
0
0
Материалы REN-TV

Землетрясение в Армении: все было ужаснее, чем в кино...

Оскорбил Децла на полбилетика...

Попутали Господа с Госдепом...

Видео: Ученые исследовали таинственные черепа, найденные в сундуке...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ