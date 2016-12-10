Дмитрий Соловьев: "Мы с Бобровой можем бороться за тройку сильнейших с лучшими парами мира"

Фигурист Дмитрий Соловьев, выступающий в паре с Екатериной Бобровой, после короткой программы в финале "Гран-при" в Марселе отметил, что российский танцевальный дуэт не может позволить себе выходить на лед с простыми программами в ходе подготовки к Олимпийским играм 2018 года. По его словам, российская пара может бороться за тройку сильнейших с лучшими дуэтами мира.

– Мы поставили сложную программу с расчетом на то, чтобы быть готовыми к Олимпийским играм, – приводит ТАСС слова Соловьева. – Нет смысла кататься с простыми элементами. Мы не стоим, мы движемся, и каждый старт для нас плюс в копилочку.

Мы можем бороться за тройку, мы чувствуем в себе силы. У лидеров элементы чище, и расстояние между нами складывается из малейших шероховатостей. Поэтому расстраиваемся даже из-за мелочей.

По итогам короткой программы в финале "Гран-при" в Марселе россияне показали четвертый результат.