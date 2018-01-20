Дмитрий Алиев: "Для меня Фернандес был примером, когда я еще ходил под стол пешком"

Россиянин Дмитрий Алиев, завоевавший серебро на чемпионате Европы, отметил, что испанец Хавьер Фернандесу​ был для него примером. 18-летний фигурист на турнире, прошедшем в Москве, уступил лишь представителю Испании.

– По ходу вашего проката и удачно исполненных четверных прыжков сольно и в каскаде многие выдохнули, хоть и думали: лишь бы на радостях не сорвал все остальное!

– Когда я уверенно сделал первый четверной прыжок в каскаде, то у меня произошел некий эмоциональный подъем, но я понял, что он может мне все испортить. Поэтому ко второму четверному я его немножко приспустил, а вот после него я выдохнул: два сложных и дорогих элемента исполнены! Но выдох это означал уверенность и нацеленность не расплескать свои эмоции.

– Вы всегда очень интересно и грамотно говорите, признайтесь, часто читаете классическую литературу?

– Очень удивили такой оценкой моей речи. Я просто всегда стараюсь поделиться своими эмоциями. Вы вот сейчас сказали об этом и все, как-то и слова все забылись (смеется). Вообще не особенно люблю читать книги, больше люблю слушать разную музыку, в том числе и классическую. Люблю смотреть душевные фильмы и говорить не словами или головой, а душой.

– Чему, как вам кажется, вы можете научиться у Хавьера Фернандеса, участвующего уже в своем двенадцатом по счету чемпионату Европы?

– Для меня он был примером, когда я еще ходил под стол пешком (смеется). Ценно, что я стою на пьедестале с человеком, который вошел в историю мирового катания. (Екатерина БЕСПАЛОВА)