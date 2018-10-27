Дарья Паненкова: "Я, не расстраиваясь, иду дальше к цели"

Российская фигуристка Дарья Паненкова, показавшая 11-й результат в короткой программе на втором этапе "Гран-при" Skate Canada, объяснила причину неудачи. По ее словам, она продолжит работать над собой.
– Знаю, этот сезон складывается не так гладко, как хотелось бы, – написала Паненкова в Инстаграме. – Смена тренера, месяц без тренировок, старые травмы и многое другое.
Я, не расстраиваясь, иду дальше к цели, и я еще докажу, что могу чисто исполнять свои элементы. Мне еще не 30 лет, есть время все исправить и справиться с собой и своими нервами.
У многих именно в 15-17 лет наступает такой период, когда мы превращаемся в девушек. Многие это понимают, а многие говорят, что уже ничего эта спортсменка не добьется. Это надо просто спокойно пережить. Спасибо всем моим фанатам, тренерам, родителям, что находятся рядом в это непростое время.
Знаю этот сезон складывается не так гладко, как хотелось бы. Смена тренера, месяц без тренировок,старые травмы и многое другое. Я не расстраиваясь иду дальше к цели и я ещё докажу что могу чисто исполнять свои элементы, мне ещё не 30 лет, есть время все исправить и справиться с собой и своими нервами. У многих именно в 15-17 лет наступает такой период, когда мы превращаемся в девушек. Многие это понимают, а многие говорят что уже ничего эта спортсменка не добьётся.Это надо просто спокойно пережить.Спасибо всем моим фанатам, тренерам, родителям что находятся рядом в это непростое время.❤️ I know this season is emerging not as smooth as we would like. Change of coach, a month without training, old injuries and much more. Without getting upset, I go further to the goal and I will prove that I can purely fulfill my elements, I am not yet 30 years old, I have time to correct everything and cope with myself and my nerves. For many, it is at the age of 15-17 that such a period comes when we turn into girls. Many people understand this, and many say that this athletes will not achieve anything. It should just be relieved. Thank you to all my fans, coaches, parents that are nearby in this difficult time.❤️