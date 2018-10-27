Дарья Паненкова: "Я, не расстраиваясь, иду дальше к цели"

Российская фигуристка Дарья Паненкова, показавшая 11-й результат в короткой программе на втором этапе "Гран-при" Skate Canada, объяснила причину неудачи. По ее словам, она продолжит работать над собой.

– Знаю, этот сезон складывается не так гладко, как хотелось бы, – написала Паненкова в Инстаграме. – Смена тренера, месяц без тренировок, старые травмы и многое другое.

Я, не расстраиваясь, иду дальше к цели, и я еще докажу, что могу чисто исполнять свои элементы. Мне еще не 30 лет, есть время все исправить и справиться с собой и своими нервами.

У многих именно в 15-17 лет наступает такой период, когда мы превращаемся в девушек. Многие это понимают, а многие говорят, что уже ничего эта спортсменка не добьется. Это надо просто спокойно пережить. Спасибо всем моим фанатам, тренерам, родителям, что находятся рядом в это непростое время.