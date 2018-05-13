Цурская начала работу с Буяновой

Фигуристка Полина Цурская перешла к заслуженному тренеру России Елене Буяновой в ЦСКА. Ранее Цурская заявила, что завершила сотрудничество с Этери Тутберидзе, с которой работала с 2013 года.
– Да, Полина начала работу в моей группе, - цитирует "Р-Спорт" Буянову.
Цурская побеждала на юношеской Олимпиаде-2016, а также в финале юниорского Гран-при в сезоне-2015/2016.
Буянова ранее тренировала Аделину Сотникову, Максима Ковтуна, Марию Бутырскую и других известных фигуристов.
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https://rsport.ria.ru/figure_skating/20180512/1136787533.html