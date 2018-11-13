Болельщикам Ханю не будут мешать бросать игрушки в Москве

Организаторы "Гран-при России" по фигурному катанию заверили, что никаких проблем с выступлением в Москве двукратного олимпийского чемпиона Юдзуру Ханю не возникнет.

– В столице России ожидается большой наплыв японских болельщиков, но мы к этому готовы, – сказал генеральный директор Дирекции спортивных и зрелищных мероприятий города Москвы Александр Полинский. – Будут дополнительная охрана в гостинице,, где живут фигуристы. Будут дополнительные охранники в автобусе, чтобы девушки-фанатки не бросались под колеса. Но в прошлом году не было никаких проблем ни Ханю, ни с его командой.

– В прошлом году 11 больших мешков с игрушками вынесли со льда, – сказал генеральный директор ДС "Мегаспорт" Михаил Москалев. – Впечатляющее зрелище.

– На этапе в Финляндии три с половиной минуты убирали со льда игрушки после проката Ханю, – добавил Полинский. – Детей было мало, катались они плохо. У нас детей будет достаточно, ничего запрещать болельщикам мы не будем.

Этап в Москве пройдет 16-18 ноября. (Дмитрий Гирин)