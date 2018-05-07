Боброва посвятила Медведевой стихотворение

Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва опубликовала в своем Инстаграме стихотворение, посвященное Евгении Медведевой. Сегодня 18-летняя спортсменка, двукратный бронзовый призер Олимпиады в Пхенчхане, официально объявила о своем уходе от тренера Этери Тутберидзе.
– Всем спортсменам, ищущим свой единственный и неповторимый путь, посвящается...
Как много тех, кто любит обсуждать,
Потоки грязи, сквернословий выливая, -
Как мало тех, кто может помолчать,
Твое решенье просто уважая...
Как много тех, кто любит осуждать,
Безосновательно и ничего не зная, –
Как мало тех, кто может поддержать,
Твой выбор безусловно принимая...
Как много тех, кто числится в друзьях
И в вечной верности без устали клянется, –
Как мало тех, кто, нет, не на словах,
С тобой по жизни рядом остается…
Как много тех, кто завистью кипит,
Твои паденья радостно считая, –
Как мало тех, кто бережно хранит
Твое спокойствие, тебя оберегая…
Так было, есть и будет так всегда:
Пусть меньше тех, кто верен и надежен,
Зато они не бросят никогда,
Их шаг предательства – немыслим, невозможен…
Пусть меньше тех, с кем можно помолчать,
Не тратить слов, ведь им и так все ясно:
Они тебя умеют понимать
И просто взглядом чувствуют прекрасно…
Им ничего не надо разъяснять,
Им не нужны причины, объясненья…
Они готовы терпеливо ждать
И поддержать твой выбор и решенья!
"Уезжаю в Северную Америку".
Медведева сделала заявление после ухода от Тутберидзе
Всем спортсменам, идущим свой единственный и неповторимый путь, посвящается... —————————- Как много тех, кто любит обсуждать, Потоки грязи, сквернословий выливая,- Как мало тех, кто может помолчать, Твоё решенье просто уважая... Как много тех, кто любит осуждать, Безосновательно и ничего не зная,- Как мало тех, кто может поддержать, Твой выбор безусловно принимая... Как много тех, кто числится в друзьях И в вечной верности без устали клянётся, - Как мало тех, кто, нет, не на словах, С тобой по жизни рядом остаётся… Как много тех, кто завистью кипит, Твои паденья радостно считая, - Как мало тех, кто бережно хранит Твоё спокойствие, тебя оберегая… Так было, есть и будет так всегда: Пусть меньше тех, кто верен и надёжен, Зато они не бросят никогда, Их шаг предательства – немыслим, невозможен… Пусть меньше тех, с кем можно помолчать, Не тратить слов, ведь им и так всё ясно: Они тебя умеют понимать И просто взглядом чувствуют прекрасно… Им ничего не надо разъяснять, Им не нужны причины, объясненья… Они готовы терпеливо ждать И поддержать твой выбор и решенья! #любите и #будтелюбимы #давайтедружить #всемсчастья #дружба #будтедобрее #путь #свойпуть #вперед и #тольковперёд #никогданесдавайся #пост #мотивация 💪
Пёс
офигеть, уход от тренера, а столько шума, стихи уже даже посвящают. что же, теперь ждём фильма-блокбастера по мотивам этой истории
22:45