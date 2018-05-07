Боброва посвятила Медведевой стихотворение

Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва опубликовала в своем Инстаграме стихотворение, посвященное Евгении Медведевой. Сегодня 18-летняя спортсменка, двукратный бронзовый призер Олимпиады в Пхенчхане, официально объявила о своем уходе от тренера Этери Тутберидзе.

– Всем спортсменам, ищущим свой единственный и неповторимый путь, посвящается...



Как много тех, кто любит обсуждать,

Потоки грязи, сквернословий выливая, -

Как мало тех, кто может помолчать,

Твое решенье просто уважая...

Как много тех, кто любит осуждать,

Безосновательно и ничего не зная, –

Как мало тех, кто может поддержать,

Твой выбор безусловно принимая...

Как много тех, кто числится в друзьях

И в вечной верности без устали клянется, –



Как мало тех, кто, нет, не на словах,

С тобой по жизни рядом остается…

Как много тех, кто завистью кипит,

Твои паденья радостно считая, –

Как мало тех, кто бережно хранит

Твое спокойствие, тебя оберегая…

Так было, есть и будет так всегда:

Пусть меньше тех, кто верен и надежен,

Зато они не бросят никогда,

Их шаг предательства – немыслим, невозможен…

Пусть меньше тех, с кем можно помолчать,

Не тратить слов, ведь им и так все ясно:

Они тебя умеют понимать

И просто взглядом чувствуют прекрасно…

Им ничего не надо разъяснять,

Им не нужны причины, объясненья…

Они готовы терпеливо ждать

И поддержать твой выбор и решенья!

"Уезжаю в Северную Америку".

Медведева сделала заявление после ухода от Тутберидзе