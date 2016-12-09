Боброва и Соловьев не огорчены оценками за короткую программу в финале "Гран-при"

Российский танцевальный дуэт фигуристов Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев, который занимает четвертое место после короткой программы в финале серии "Гран-при", не огорчается по поводу оценок за прокат. Они получили 74,04 балла. Боброва отметила эмоциональность проката на турнире.

- На оценку влияют много факторов - судьи тоже люди, и всем угодить сложно, - цитирует ТАСС Соловьева. - Мы хотели сегодня не просто технику продемонстрировать, хотели показать эмоциональный танец, и это получилось. Мы довольны, тренер доволен, вот что важно.

Начиная с контрольных прокатов в Сочи больше двух недель между соревнованиями у нас не было - восемь стартов уже откатали. Мы вошли в раж и не хотим из него выходить. Нам нравится это состояние!

- Хочется кататься и получать от этого удовольствие, мы и так уже столько проблем пережили, - отметила Боброва. - Зрителей нужно заряжать эмоциями, хотя и технику тоже надо контролировать - с закрытыми глазами мы кататься еще не научились. И в этом соотношении я считаю, что у нас здесь был лучший прокат в сезоне.