Астахова и Рогонов приостановили карьеру

Российская спортивная пара фигуристов Кристина Астахова/Алексей Рогонов временно прекратили выступления по желанию партнерши.

Астахова/Рогонов не были включены в состав сборной России на сезон-2018/19. В минувшем сезоне спортсмены заняли четвертое место на чемпионате России, не сумев пройти спортивный отбор на Олимпийские игры 2018 года, однако стартовали в Пхенчхане после недопуска Ксении Столбовой, выступающей в паре с Федором Климовым.

- Ребята прекратили кататься, взяв временную паузу в карьере, - цитирует "РИА Новости" тренера дуэта Артура Дмитриева. - Инициатива взять паузу принадлежит Кристине, это ее решение. Она захотела побыть вне спорта.

Алексей пока занимается тренерской деятельностью, организует сборы, и я так думаю, он в данный момент не особо намерен задумываться об этой ситуации. Знаю, что он хотел бы продолжить кататься, но в текущем сезоне они, скорее всего, на профессиональный лед не выйдут.