Анна Погорилая: "Финал "Гран-при" будет напоминать мини-чемпионат России"

Российская фигуристка Анна Погорилая, одержавшая победу на заключительном этапе "Гран-при" в Японии, выразила мнение о том, что предстоящий финал "Гран-при" будет напоминать мини-чемпионат России. Все участницы финала серии стали известны по итогам завершившихся соревнований в Саппоро. В финале, который пройдет в Марселе с 8 по 11 декабря, из 6 участниц в одиночном катании выступят 4 россиянки – Погорилая, Евгения Медведева, Мария Сотскова и Елена Радионова.

– Мы вчера с Машей Сотсковой подумали, что это будет мини-чемпионат России, потому что четыре наших девочки выступят в Марселе, – приводит пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России слова Погорилой. – В остальном я не думаю, что финал особо отличается от других соревнований. Надо хорошо подготовиться и все сделать.

При подготовке к этапу в Саппоро у меня был достаточно большой перерыв между этапами "Гран-при". И тренер мне дала два выходных. В итоге "отдых" растянулся на неделю, потому что когда после выходных пришла на каток, заболела, простудилась. До сих пор лечусь. Вот уже три недели. Все это было жутко и тяжело, но справились.