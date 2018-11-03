Алина Загитова: "Выступлениями я не очень довольна, особенно в короткой программе"

Россиянка Алина Загитова отметила, что в произвольной программе на этапе "Гран-при" в Хельсинки выступила лучше, чем в короткой, но не идеально.

Загитова выиграла финский этап "Гран-при" с результатом 215,29 балла. Судьи зафиксировали недокруты на прыжках на каскаде из тройного лутца и тройного риттбергера, который не получился у фигуристки в короткой программе.

- Выступлениями я не очень довольна, особенно в короткой программе, - цитирует "РИА Новости" Загитову. - В произвольной чуть лучше, но все равно не идеально. У меня сегодня не было такого настроя, который всегда присутствует. Я долго не "отпускала" свою короткую программу, почти всю ночь ее анализировала. Встала утром и сказала себе: я должна откататься хорошо, чтобы всех порадовать. Не все получилось, не буду говорить, что именно, вы сами все видели.

Моя цель в нынешнем сезоне - кататься с удовольствием и показывать на каждом старте хорошее катание.