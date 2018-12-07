Алена Леонова: "Загитовой нужно будет прыгнуть выше головы, чтобы догнать Кихиру"

Серебряный призер ЧМ-2012 по фигурному катанию Алена Леонова поделилась с "СЭ" своим мнением о результатах женской короткой программы в финале "Гран-при", который проходит в канадском Ванкувере.

Напомним, лидирует 16-летняя Рика Кихира из Японии, она установила новый мировой рекорд, набрав 82,51 балла. Второе место – у россиянки Алины Загитовой, на ее счету 77,93 балла, третье место также у представительницы России – Елизаветы Туктамышевой, которая получила 70,65 балла.



– Догнать Кихиру будет очень сложно – у японки в произвольной программе заявлены два тройных акселя, а не один, как сегодня. Если она исполнит их, а также не допустит ошибок при выполнении других элементов, то станет недосягаемой, – сказала Леонова. – Мне кажется, Алине и остальным нашим девочкам не нужно думать об этом перед произвольной. В плане компонентов, как мне кажется, Загитова катается получше, чем Кихира, надеюсь, ей хоть чуть-чуть это поможет. Обидно за Лизу Туктамышеву, желаю ей удачи в воскресенье, она уже показывала нам, что умеет здорово выступать в произвольной программе.



– То, что показала Кихира – новый, недостижимый уровень фигурного

катания?



– На мой взгляд, да. Японка получила очень высокую оценку за выступление, мужчины не всегда набирают такое количество баллов, как она. Для меня это космос – Кихира настолько маленькая, но в то же время сильная спортсменка, она очень качественно выполняет прыжки. Впрочем, посмотрим, что произойдет в воскресенье, может, у Рики просто был удачный день, потому что обычно она срывала короткую программу и выбиралась в произвольной, а сейчас она справилась с короткой.



– За счет чего Загитова может прибавить и отыграться?



– Алине надо идеально выступить в произвольной. Отрыв Кихиры – почти 5 баллов, это достаточно много. Загитовой нужно будет прыгнуть выше головы, чтобы отыграть этот задел. Хотя, опять же, неизвестно, как откатаются остальные, победит тот, у кого не дрогнут нервы. (Иван Торопцев)

Загитова - вторая в финале "Гран-при" после короткой программы, Туктамышева - третья