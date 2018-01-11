Александр Горшков: "Увидим на льду настоящую Медведеву"

Глава Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков рассказал о важности домашнего чемпионата Европы, который пройдет в Москве и состоянии лидера женской сборной страны Евгении Медведевой, восстановившийся от травмы.

– Хочу сказать, что состав сборной на этот турнир, за исключением Евгении Медведевой, был определен в полном соответствии с правилами отбора на национальном чемпионате в Петербурге и никаких изменений в нем не произошло, – сказал Горшков. – Женя сейчас тренируется в полную силу и целенаправленно готовится к этому чемпионату и дальнейшим соревнованиям. Зная ее характер, будем надеяться, что мы увидим на льду настоящую Медведеву.

Чемпионат Европы можно рассматривать как знаковое событие для всего российского спорта. Он пройдет в Москве перед Олимпийскими играми и спустя более чем полвека после предыдущего турнира. В нем примут участие 172 спортсмена из 35 европейских стран. (Антон БАБОШИН)