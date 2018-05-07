Александр Горшков: "Смена тренера Медведевой – обычная практика"

Президент ФФККР Александр Горшков прокомментировал заявление российской фигуристки Евгении Медведевой об уходе к канадскому тренеру Брайану Орсеру и переезде в Северную Америку. С 2007 по 2018 год она работала под руководством Этери Тутберидзе, по два раза став чемпионкой мира и Европы, а также завоевав два серебра на Олимпиаде-2018.

– Евгения Медведева, как взрослый спортсмен, пришла к нам в федерацию и сообщила о своем уходе от Этери Тутберидзе к Брайану, вот и все, – сказал Горшков. – Пойдет ли ей на пользу переезд в Северную Америку? Никто не может знать заранее.

Вообще у нас в фигурном катании переход от одного тренера к другому – довольно распространенная практика. Все, кто интересуются фигурным катанием, знают, что это происходит каждый год. Вспомнить хотя бы переход Алексея Ягудина из группы Алексея Мишина к Татьяне Тарасовой. (Иван ТОРОПЦЕВ)

Медведева объявила об уходе от Тутберидзе //

Медведева продолжит выступать за Россию //

Развод Медведевой и Тутберидзе. 10 главных вопросов по теме