Александр Энберт: "Откатались близко к своему максимуму"

Бронзовые призеры чемпионата России Наталья Забияко и Александр Энберт, ставшие вторыми после короткой программы на чемпионате Европы в Москве в соревнованиях спортивных пар (72,95) отметили, что рады своему выступлению. Также спортсмены добавили, что откатались близко к своему максимуму на сегодняшний день.

– После проката отличное настроение, еще когда сидели в kiss and cry (уголке слез и поцелуев) увидели, что это наш лучший результат в сезоне, – сказал Энберт. – С каждым стартом стараемся кататься лучше и то, что это воплощается в высокие оценки, радует.

– На чемпионате России было сложнее?

Энберт: Везде сложно, ответственно с сильной конкуренцией , особенно в олимпийский сезон. Мы старались как можно спокойнее подойти к этому старту и судя по результатам короткой программы – получилось.

– Это Ваш максимум?

Энберт: Близко к максимуму на сегодняшний день.

Забияко: Его не существует, всегда есть к чему стремиться.

– Вам проще откататься после главных соперников или до?

– Для нас это не играет никакой роли.

Напомним, что лидерами после короткой программы являются французы Ванесса Джеймс и Морган Сипре, набравшие 75,52 балла, а произвольные программы спортивных пар пройдут завтра и стартуют в 18.55. (Екатерина БЕСПАЛОВА)