Аделина Сотникова: "Нахожусь на грани срыва"

Олимпийская чемпионка 2014 года в женском одиночном катании Аделина Сотникова призналась, что находится в тяжелом психологическом состоянии.

- Я надеюсь, что смогу справиться со всем, что со мной происходит... мыслей в голове миллиард... состояние морально убито... а надо вообще мне все это?! А для чего?! Когда состояние твое на грани срыва... слова успокоения - это одно... знаю, что все будет хорошо! Ля-Ля-Ля тополя... Но то, что творится внутри меня... не знает никто, - написала Сотникова в своем Инстаграме.