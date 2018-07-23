Аделина Сотникова: "Нахожусь на грани срыва"

Олимпийская чемпионка 2014 года в женском одиночном катании Аделина Сотникова призналась, что находится в тяжелом психологическом состоянии.
- Я надеюсь, что смогу справиться со всем, что со мной происходит... мыслей в голове миллиард... состояние морально убито... а надо вообще мне все это?! А для чего?! Когда состояние твое на грани срыва... слова успокоения - это одно... знаю, что все будет хорошо! Ля-Ля-Ля тополя... Но то, что творится внутри меня... не знает никто, - написала Сотникова в своем Инстаграме.
"Бог любит троицу!" я надеюсь я смогу справиться со всем,что со мной происходит... мыслей в голове миллиард... состояние морально убито... а надо вообще мне все это?! А Для чего?! Когда состояние твое на гране срыва... слова успокоения это одно... знаю,что все будет хорошо! Ля-Ля-Ля тополя... Но то,что твориться внутри меня... не знает никто 😑