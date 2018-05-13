Великая выиграла первый международный турнир после рождения ребенка

Олимпийская чемпионка 2016 года по фехтованию в командной сабле россиянка Софья Великая стала победителем этапа "Гран-при" "Московская сабля". В финале она победила венгерку Анну Мартон, занимающую третье место в мировом рейтинге со счетом 15:12.
Бронзу завоевали американка Мариэль Загунис и кореянка Чжиеон Ким.
Отметим, что для Великой это первый международный турнир после двухлетнего перерыва и рождения ребенка. Ранее она выступила на чемпионате России.
Москва
"Гран-при"
"Московская сабля"
Женщины
Сабля
1. Сфья Великая (Россия)
2. Анна Мартон (Венгрия)
3. Чжиеон Ким (Корея)
3. Мариэль Загунис (США)