Великая выиграла первый международный турнир после рождения ребенка

Олимпийская чемпионка 2016 года по фехтованию в командной сабле россиянка Софья Великая стала победителем этапа "Гран-при" "Московская сабля". В финале она победила венгерку Анну Мартон, занимающую третье место в мировом рейтинге со счетом 15:12.

Бронзу завоевали американка Мариэль Загунис и кореянка Чжиеон Ким.

Отметим, что для Великой это первый международный турнир после двухлетнего перерыва и рождения ребенка. Ранее она выступила на чемпионате России.

Москва

"Гран-при"

"Московская сабля"

Женщины

Сабля

1. Сфья Великая (Россия)

2. Анна Мартон (Венгрия)

3. Чжиеон Ким (Корея)

3. Мариэль Загунис (США)