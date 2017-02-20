17:02 | ФЕХТОВАНИЕ

Великая пропустит нынешний сезон

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Олимпийская чемпионка 2016 года в командном турнире саблисток Софья Великая уверена на сто процентов, что пропустит нынешний сезон, она начнет подготовку к Олимпиаде 2020 года по его окончании. Ранее 31-летняя спортсменка заявила, что собирается выступить на Играх-2020 в Токио.

- На данный момент я еще отдыхаю от соревнований, - цитирует ТАСС Великую. - Пропущу этот сезон, тем более я обсуждала это с тренерами и руководством федерации, чтобы побыть с семьей и получить достаточное время на восстановление. Начну готовиться к выступлению на Олимпиаде в Токио по окончании этого сезона.

У Великой также есть две серебряные олимпийские медали личных соревнований 2012 и 2016 годов.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4039119

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