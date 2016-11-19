Усманов – единственный кандидат на пост главы Международной федерации фехтования

Действующий президент Международной федерации фехтования (FIE) Алишер Усманов является единственным кандидатом на пост главы организации на предстоящих выборах, утверждает ТАСС со ссылкой на источник в FIE. Российский бизнесмен возглавляет Международную федерацию фехтования с 2008 года. Кроме того, Усманов владеет долей в английском футбольном клубе "Арсенал" и входит в состав Независимой общественной антидопинговой комиссии, которую возглавляет Виталий Смирнов. Выборы главы FIE пройдут в Москве 27 ноября в рамках конгресса организации.