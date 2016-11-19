17:31 | ФЕХТОВАНИЕ

Усманов – единственный кандидат на пост главы Международной федерации фехтования

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Действующий президент Международной федерации фехтования (FIE) Алишер Усманов является единственным кандидатом на пост главы организации на предстоящих выборах, утверждает ТАСС со ссылкой на источник в FIE. Российский бизнесмен возглавляет Международную федерацию фехтования с 2008 года. Кроме того, Усманов владеет долей в английском футбольном клубе "Арсенал" и входит в состав Независимой общественной антидопинговой комиссии, которую возглавляет Виталий Смирнов. Выборы главы FIE пройдут в Москве 27 ноября в рамках конгресса организации.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3797661

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