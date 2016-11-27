12:52 | ФЕХТОВАНИЕ

Ушел из жизни вице-президент Федерации фехтования России Владимир Гансон

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Начальник сборных команд России по фехтованию Казбек Караев на своей странице в Facebook сообщил о том, что на 93-м году жизни скончался член президиума и вице-президент Федерации фехтования России Владимир Гансон. Причина смерти неизвестна.

- Друзья, коллеги! Скорбное известие: сегодня ночью не стало Владимира Александровича Гансона, - написал Караев. - Ушел от нас Саныч. Светлая память нашему учителю и другу!

Гансон был участником Великой Отечественной войны. Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями "За взятие Кенигсберга", "За победу над Германией".

Мастер спорта СССР, заслуженный тренер СССР, заслуженный работник физической культуры и спорта России (2000). Он неоднократно избирался в исполком Федерации фехтования СССР. Был председателем тренерского совета ФФР. Энтомолог и лепидоптеролог с мировым именем.

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