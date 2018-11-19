20:32 | Фехтование

Как сделать идеальное тело? Рецепт от российской фехтовальщицы Егорян

Яна Егорян. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Яна Егорян. Фото Федор Успенский, "СЭ"
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Российская фехтовальщица Яна Егорян в своем Инстаграме опубликовала новое видео. На нем 24-летняя спортсменка демонстрирует свои тренировки: она подтягивается, выполняет различные упражнения, работает с гантелями и со штангой. 

Восстановление. Подготовка к Олимпиаде - 2020! Продолжение в следующих публикациях, - такой подписью сопровождается видео.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Восстановление.Подготовка к олимпиаде 2020! Продолжение в следующих публикациях... #тасамаяяна #олимпиада #олимпийскаячемпионка #когдадочьолимпийскаячемпионка #бодибилдинг #пауэрлифтинг #кроссфит #функциональныйтренинг #тренер #фит #фитнес #фитнесмотивация #фитнесклуб #мотивация #master #trainer #gym #gymlife #bodybuildingmotivation #bodybuilding #powerlifting #crossfit #fitness #fitnessmotivation #fit #motivate #fpa @egorianiana тренер @galustov_a

Публикация от ЕГОРЯН ЯНА (@egorianiana) 19 Ноя 2018 в 2:59 PST

Пользователи оценили видео:

- Хорошая работа! - написал balraj_kaleke.

- Так держать, ждем новых побед! - такой комментарий оставил egor.alekseenko.03.

- Прямо подготовка в спецназ! Молодчина, Яночка! - написал krasonya_boris.

Напомним, Егорян является двукратной олимпийской чемпионкой-2016, чемпионкой мира-2015, пятикратной чемпионкой Европы. 

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