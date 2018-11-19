Как сделать идеальное тело? Рецепт от российской фехтовальщицы Егорян

Российская фехтовальщица Яна Егорян в своем Инстаграме опубликовала новое видео. На нем 24-летняя спортсменка демонстрирует свои тренировки: она подтягивается, выполняет различные упражнения, работает с гантелями и со штангой.

- Восстановление. Подготовка к Олимпиаде - 2020! Продолжение в следующих публикациях, - такой подписью сопровождается видео.

Пользователи оценили видео:

- Хорошая работа! - написал balraj_kaleke.

- Так держать, ждем новых побед! - такой комментарий оставил egor.alekseenko.03.

- Прямо подготовка в спецназ! Молодчина, Яночка! - написал krasonya_boris.

Напомним, Егорян является двукратной олимпийской чемпионкой-2016, чемпионкой мира-2015, пятикратной чемпионкой Европы.

Все о фехтовании - здесь