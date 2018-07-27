Ильгар Мамедов: "В финале шансов не было, француженки нас переиграли"

Главный тренер сборной России по фехтованию Ильгар Мамедов объяснил причины поражения в финале российских саблисток от француженок (45:35), передает из Уси спецкор "СЭ" Андрей СИЗЯКИН.

– Француженки нас просто переиграли, – сказал Мамедов. – Да и на Олимпиаде я еще думал, какие хорошие девчонки у Франции, но там они как-то грустно фехтовали в команде. Все девчонки боевые, хорошо обучены и технически, и тактически – и вот результат, они чемпионки мира. А у нас сегодня шансов не было. Если Соня (а она, напомню, устала) не идет паровозом вперед, то ждать чуда нет смысла. Да, во втором бою поддержала Соня Позднякова, выиграла 8:5, но на этом все. В общем на сегодняшний день объективно француженки сильнее. Это спорт. Завтра все может по-другому.

– Но ведь в личных соревнованиях наши девушки были на голову сильнее остальных. Почему в командных такой разгром?

– Во-первых, личные и командные – это абсолютно две разные вещи, разная психология и так далее. А во-вторых, кого мы из француженок побеждали в личных? Только Великая у Бердер выиграла – на этом все.