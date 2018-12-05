Юрий Ганус: "Доступ ВАДА к данным московской лаборетории должен быть предоставлен до 22 декабря"

Гендиректор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус отметил, что формально доступ к данным Московской антидопинговой лаборатории должен быть открыт для представителей Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) до 22 декабря. Исполком ВАДА 20 сентября восстановил полноправный статус РУСАДА, но при условии, что до 31 декабря специалисты организации получат доступ к базе лаборатории.

– У нас есть четкие сроки выполнения требований – до 31 декабря, – цитирует РИА Новости Гануса. – Это формальный срок. Понятно, что это должно произойти в рабочее время. Формально это все должно быть сделано до 22 декабря. Времени немного.