Владимир Уйба: "Почему ВАДА только через два-три года обнаружило нарушения в Сочи?"

Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Уйба подчеркнул, что обвинения экс-главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в использовании допинга связаны лишь с его желанием остаться в США. По его словам, свидетельства Родченкова, не выдерживают критики.

– Все эти изыски в части коктейлей, о которых утверждал Родченков, и еще чего-то для специалистов достаточно комичные, – цитирует "Р-Спорт" Уйбу. – А что мешало ВАДА сделать исследование в 2014 году и обнаружить компоненты этого коктейля?

Если у людей из ВАДА при такой очень мощной системе контроля во время проведения Олимпийских игр в Сочи не было ни одного объективного факта, то почему сейчас, через 2-3 года, начинаются изыски о каких-то вещах? Родченкову надо как-то легализоваться там (в США), вот он и начинает писать труды... А основная история связана с его работой.