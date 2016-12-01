Виталий Мутко: "Программа противодействия допингу предполагает самые современные реформы"

Вице-премьер России по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко считает, что национальная программа противодействия допингу предполагает осуществление самых современных реформ. Ранее Президент РФ Владимир Путин сообщил, что программа будет готова в начале следующего года.

– Мы готовы на самые современные реформы, согласованные с МОК и WADA, – цитирует ТАСС Мутко. – Мы должны вернуть доверие. Об этом движении, тенденции и говорил президент. Хотя это сложно сделать, когда сперва отстраняют паралимпийцев, а уже потом придумывают за что.

Спорт в России сегодня на высочайшем уровне и по вовлеченности, и по результату, а вот эти допинговые вещи бросают тень на него. Надо нам работать, еще раз смотреть, что было сделано неправильно, для этого в том числе будет создана программа, о которой говорил президент. Мы готовы пойти на самые кардинальные изменения, но система должна быть вертикально-интегрированной с ВАДА. Мы готовы взять в нее западных экспертов, мы были, есть и будем за чистый спорт.