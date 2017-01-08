20:37 | ДОПИНГ

Виталий Мутко: "Поражает призыв UKAD отстранить нас от Олимпиады"

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Вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко считает, что призыв Британского антидопингового агентства (UKAD) к отстранению российских спортсменов от зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане удивителен.

Ранее глава Британского антидопингового агентства Дэвид Кенворти заявил, что Россию нужно отстранить от участия в Олимпийских играх 2018 года. По его словам, страна допустила вопиющие нарушения в отношении допинга, что отрицательно сказывается на имидже всего спорта.

– Это вообще меня поражает. У меня здесь будет несколько встреч на эту тему, – приводит "Р-Спорт" слова Мутко. – Мы платим колоссальные деньги Британской антидопинговой организации, они уже год нас контролируют и за год почему-то не увидели никакой специальной программы. Меня это просто удивляет. Сегодня мы им деньги платим, и, видимо, мы вправе поставить вопрос – может быть, ее вообще убрать? Заменить на другую организацию. Если они в нас не верят, то зачем вообще, чтобы она нас контролировала?

Дополнительная информация

http://rsport.ru/around/20170108/1114693556.html

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КОММЕНТАРИИ (1)
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behemothus hippo

Мы им день платим, а они, понимаешь, нам не верят. Да еще контролируют. Может, платим мало?

21:02

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