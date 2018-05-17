ВАДА рассмотрит позицию России по докладу Макларена 14 июня

Комитет по соответствию ВАДА рассмотрит позицию России по докладу Ричарда Макларена 14 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на главу комитета Джонатана Тэйлора. ВАДА по-прежнему не восстановила в правах РУСАДА. Российская сторона не выполнила два критерия: признание выводов комиссии Макларена о системном использовании допинга и предоставить доступ к пробам, которые опечатаны Следственным комитетом РФ в рамках расследования по уголовному делу.

Исполком ВАДА во вторник получил официальное письмо от России с позицией по первому критерию, где речь идет о признании доклада Макларена. Однако из-за недостатка времени у него не было времени изучить этот документ, поэтому ВАДА будет решать вопрос о восстановлении РУСАДА на сентябрьском исполкоме организации.

- Мы получили письмо из России за тремя подписям. Одна из них - от министра спорта Павла Колобкова, две другие мне нужно уточнить, - сказал Тэйлор. - Кажется, это был глава ОКР Александр Жуков. 14 июня состоится встреча комитета по соответствию, после чего мы дадим соответствующие рекомендации исполкому. Пока мне сложно судить о том, является ли это письмо шагом к восстановлению РУСАДА. На данный момент я просто не знаком с его содержанием.