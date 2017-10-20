ВАДА начало публиковать статистику РУСАДА по взятым допинг-пробам

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) начало публиковать статистику Российского антидопингового агентства (РУСАДА) по взятым допинг-пробам, информирует пресс-служба организации.

В период с 1 января по 15 сентября 2017 года РУСАДА проверило 2778 проб, 35 процентов которых были взяты во внесоревновательный период. Анализы были взяты у спортсменов, представляющих 43 вида спорта. 966 проб было взято в период с 17 июля 2017-го.

В будущем ВАДА намерено ежемесячно публиковать статистику РУСАДА по взятым допинг-пробам.

Напомним, что ВАДА признало РУСАДА не соответствующим кодексу организации на основании доклада Ричарда Паунда в ноябре 2015 года. Позднее организации согласовали дорожную карту по восстановлению членства РУСАДА, а 27 июня ВАДА объявило о допуске РУСАДА к тестированию и планированию допинг-тестов под наблюдением UKAD.