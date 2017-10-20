21:59 | ДОПИНГ

ВАДА начало публиковать статистику РУСАДА по взятым допинг-пробам

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Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) начало публиковать статистику Российского антидопингового агентства (РУСАДА) по взятым допинг-пробам, информирует пресс-служба организации.

В период с 1 января по 15 сентября 2017 года РУСАДА проверило 2778 проб, 35 процентов которых были взяты во внесоревновательный период. Анализы были взяты у спортсменов, представляющих 43 вида спорта. 966 проб было взято в период с 17 июля 2017-го.

В будущем ВАДА намерено ежемесячно публиковать статистику РУСАДА по взятым допинг-пробам.

Напомним, что ВАДА признало РУСАДА не соответствующим кодексу организации на основании доклада Ричарда Паунда в ноябре 2015 года. Позднее организации согласовали дорожную карту по восстановлению членства РУСАДА, а 27 июня ВАДА объявило о допуске РУСАДА к тестированию и планированию допинг-тестов под наблюдением UKAD.

Вид спорта

Во время соревнований

Внесоревновательные

Всего

Водные виды спорта

68

120

188

Стрельба из лука

 

2

2

Легкая атлетика

200

303

503

Бадминтон

 

12

12

Баскетбол

8

35

43

Биатлон

86

56

142

Бобслей

12

92

104

Бокс

 

62

62

Гребля на байдарках и каноэ

74

152

226

Керлинг

4

 

4

Велоспорт

93

80

173

Фехтование

 

20

20

Хоккей на траве

 

12

12

Футбол

24

32

56

Голбол
(паралимпизм)

 

10

10

Гимнастика

 

40

40

Гандбол

 

19

19

Хоккей

20

50

70

Дзюдо

 

37

37

Сани

 

30

30

Современное пятиборье

6

24

30

Горные лыжи
(паралимпизм)

 

4

4

Легкая атлетика
(паралимпизм)

16

38

54

Биатлон
(паралимпизм)

8

14

22

Следж-хоккей
(паралимпизм)

10

 

10

Пауэрлифтинг
(паралимпизм)

16

19

35

Сноуборд
(паралимпизм)

 

3

3

Плавание
(паралимпизм)

16

14

30

Пауэрлифтинг

15

8

23

Гребля

30

112

142

Регби

 

8

8

Парусный спорт

 

8

8

Самбо

 

4

4

Стрельба

7

7

14

Сидячий волейбол
(паралимпизм)

 

14

14

Конькобежный спорт

31

66

97

Лыжные гонки/
горнолыжный спорт

128

132

260

Настольный теннис

6

4

10

Тхэквондо

 

15

15

Триатлон

18

17

35

Волейбол

 

10

10

Тяжелая атлетика

35

42

77

Борьба

32

88

120

Всего

963

1,815

2,778
2
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (2)
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comarovp

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22:57

Niсk

и о чем говорит эта статистика? Что Русада работает, удивительно...

22:13