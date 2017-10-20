ВАДА начало публиковать статистику РУСАДА по взятым допинг-пробам

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) начало публиковать статистику Российского антидопингового агентства (РУСАДА) по взятым допинг-пробам, информирует пресс-служба организации.
В период с 1 января по 15 сентября 2017 года РУСАДА проверило 2778 проб, 35 процентов которых были взяты во внесоревновательный период. Анализы были взяты у спортсменов, представляющих 43 вида спорта. 966 проб было взято в период с 17 июля 2017-го.
В будущем ВАДА намерено ежемесячно публиковать статистику РУСАДА по взятым допинг-пробам.
Напомним, что ВАДА признало РУСАДА не соответствующим кодексу организации на основании доклада Ричарда Паунда в ноябре 2015 года. Позднее организации согласовали дорожную карту по восстановлению членства РУСАДА, а 27 июня ВАДА объявило о допуске РУСАДА к тестированию и планированию допинг-тестов под наблюдением UKAD.
|
Вид спорта
|
Во время соревнований
|
Внесоревновательные
|
Всего
|
Водные виды спорта
|
68
|
120
|
188
|
Стрельба из лука
|
|
2
|
2
|
Легкая атлетика
|
200
|
303
|
503
|
Бадминтон
|
|
12
|
12
|
Баскетбол
|
8
|
35
|
43
|
Биатлон
|
86
|
56
|
142
|
Бобслей
|
12
|
92
|
104
|
Бокс
|
|
62
|
62
|
Гребля на байдарках и каноэ
|
74
|
152
|
226
|
Керлинг
|
4
|
|
4
|
Велоспорт
|
93
|
80
|
173
|
Фехтование
|
|
20
|
20
|
Хоккей на траве
|
|
12
|
12
|
Футбол
|
24
|
32
|
56
|
Голбол
|
|
10
|
10
|
Гимнастика
|
|
40
|
40
|
Гандбол
|
|
19
|
19
|
Хоккей
|
20
|
50
|
70
|
Дзюдо
|
|
37
|
37
|
Сани
|
|
30
|
30
|
Современное пятиборье
|
6
|
24
|
30
|
Горные лыжи
|
|
4
|
4
|
Легкая атлетика
|
16
|
38
|
54
|
Биатлон
|
8
|
14
|
22
|
Следж-хоккей
|
10
|
|
10
|
Пауэрлифтинг
|
16
|
19
|
35
|
Сноуборд
|
|
3
|
3
|
Плавание
|
16
|
14
|
30
|
Пауэрлифтинг
|
15
|
8
|
23
|
Гребля
|
30
|
112
|
142
|
Регби
|
|
8
|
8
|
Парусный спорт
|
|
8
|
8
|
Самбо
|
|
4
|
4
|
Стрельба
|
7
|
7
|
14
|
Сидячий волейбол
|
|
14
|
14
|
Конькобежный спорт
|
31
|
66
|
97
|
Лыжные гонки/
|
128
|
132
|
260
|
Настольный теннис
|
6
|
4
|
10
|
Тхэквондо
|
|
15
|
15
|
Триатлон
|
18
|
17
|
35
|
Волейбол
|
|
10
|
10
|
Тяжелая атлетика
|
35
|
42
|
77
|
Борьба
|
32
|
88
|
120
|
Всего
|
963
|
1,815
|
2,778
comarovp
Caмый лeгкий cпocоб бpoсить кypить! C пoмощью нaрoдного сpeдства, мoжно избaвиться oт вpeдной пpивычки зa пaру днeй и пoлностью измeнить cвoю жизнь. Cовeтyю вcем - http://0rz.tw/iaVb4
22:57
Niсk
и о чем говорит эта статистика? Что Русада работает, удивительно...
22:13