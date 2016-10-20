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ВАДА готово сотрудничать с новым министром спорта РФ Колобковым

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2000 год. Павел КОЛОБКОВ в редакции "СЭ".Павел Колобков: "На чтение Ремарка есть время только в самолете"

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) выразило желание работать в тесном контакте с новым министром спорта РФ Павлом Колобковым в вопросе по восстановлению Российского антидопингового агентства, приводит ТАСС заявление пресс-службы организации. ВАДА постоянно работает с представителями спортивной сферы и правительствами во всем мире в рамках своих усилий по обеспечению соблюдения Всемирного антидопингового кодекса. Это направление деятельности останется и в случае с новым министром спорта России, с которым ВАДА будет работать по восстановлению РУСАДА.

Отметим, что Колобков является представителем России в совете учредителей ВАДА, куда он был избран от европейского подразделения. О назначении Колобкова стало известно вчера, занимавший этот пост Виталий Мутко был назначен на пост вице-премьера.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport

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