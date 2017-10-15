В IBU назвали работу комиссий МОК неоправданно долгой

Вице-президент Международного союза биатлонистов (IBU) Макс Кобб считает, что комиссии МОК под руководством Дениса Освальда и Самуэля Шмидта работают неоправданно долго. Комиссия во главе с Освальдом перепроверяет пробы россиян с Олимпийских игр в Сочи, а комиссия под началом Шмидта занимается изучением информации о якобы государственном вмешательстве в российскую антидопинговую систему.

- Если говорить о расследовании МОК допинг-скандала в Сочи, я считаю, что задержка абсолютно неприемлема для наших спортсменов, - цитирует insidethegames.biz Кобба. – Не сомневаюсь, что лучшие судебные эксперты могли бы завершить эту работу еще полгода назад. Это вызвало бы доверие со стороны спортсменов.