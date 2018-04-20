В 2017 году по программе РУСАДА отобрано более 6000 проб

В 2017 году по программе тестирования РУСАДА у россисйских спортсменов было отобрано в общей сложности 6196 проб, из которых 1331 отобрана непосредственно инспекторами агентства. В ноябре 2015 года ВАДА признало РУСАДА не соответствующим кодексу организации, позднее агентства согласовали дорожную карту по восстановлению членства РУСАДА. На текущий момент большинство требований международной организации выполнено. 27 июня 2017 года ВАДА разрешило РУСАДА самостоятельно планировать допинг-тестирование и заниматься отбором проб (мочи и крови) российских спортсменов.

- В 2017 году по программе тестирования РУСАДА было отобрано 6196 проб, - цитирует ТАСС Пахноцку. - Непосредственно нашими инспекторами допинг-контроля была отобрана 1331 допинг-проба. Отбор остальных проб проводился коммерческими организациями PWC и IDTM, а также национальными антидопинговыми организациями других стран.

В рамках национальной программы допинг-тестирования в 2018 году запланировано взять девять тысяч допинг-проб (с учетом резерва). Система оценки рисков и план распределения тестов утверждены наблюдателями Британского антидопингового агентства.

По словам Пахноцкой, самое большое внимание было уделено представителям отечественной легкой атлетики (931 проба), второе место заняли лыжники (734), третье - спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата (375). У представителей хоккея с шайбой была отобрана 341 проба, у футболистов - 124. Все данные отражены в отчете РУСАДА о работе за 2017 год.