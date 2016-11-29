Тереза Йохауг: "Не понимаю, почему наказание такое суровое"

Норвежка Тереза Йохауг выразила недоумение в связи со сроком своей дисквалификации. Олимпийская чемпионка, семикратная чемпионка мира за употребление допинга дисквалифицирована на 14 месяцев. Изначально срок должен был составить два года, однако антидопинговый комитет Норвегии признал, что вины спортсменки в том, что запрещенное вещество попало в ее организм, нет.
– Я рада, что антидопинговый комитет поверил моим словам, – приводит NRK слова Йохауг. – Но я не понимаю, почему наказание все равно такое суровое.
Долой марионеток-макларенеток
Да, цифру надо уменьшить. До четырёх. Лет.
17:23
Платошкин Андрей
однако антидопинговый комитет Норвегии признал, что вины спортсменки в том, что запрещенное вещество попало в ее организм, нет. Гениальная фраза))) Русада тоже признал факт, что вины наших спортсменов тоже нет! Допинг сам попал в организмы)
17:20
spetrov
Вручите ей еще одну медаль, наконец! Девушка растерялась.
17:04