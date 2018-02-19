22:08 19 февраля | ДОПИНГ

Суд признал законным заочный арест Родченкова

1

Мосгорсуд признал законным заочный арест бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, сообщает "Интерфакс". Родченкову был выписан арест постановлением от 4 мая 2017 года. Его признали виновным в незаконном обороте сильнодейсвующих веществ. 

Мера пресечения Родченкову избрана на два месяца с момента пересечения им границы России либо экстрадиции в РФ.

В сентябре 2017 года столичный Басманный суд заочно арестовал Родченкова по другому обвинению - в злоупотреблении должностными полномочиями. Это постановление ранее также было признано Мосгорсудом законным.

Напомним, что Родченков в 2016 году уехал в США, где рассказал о российской допинговой системе. Впоследствии он стал одним из главных информаторов ВАДА в антидопинговом расследовании.

Дополнительная информация

http://www.interfax.ru/russia/600616

1
Материалы других СМИ
Материалы сюжета: Россия. Допинговая проблема
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

Солёный

Обычно когда подчиненного ловят, то его начальник с должности слетает сразу же...

22:59 19 февраля

Олимпиада Live!
Олимпиада Live!