Суд признал законным заочный арест Родченкова

Мосгорсуд признал законным заочный арест бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, сообщает "Интерфакс". Родченкову был выписан арест постановлением от 4 мая 2017 года. Его признали виновным в незаконном обороте сильнодейсвующих веществ.

Мера пресечения Родченкову избрана на два месяца с момента пересечения им границы России либо экстрадиции в РФ.

В сентябре 2017 года столичный Басманный суд заочно арестовал Родченкова по другому обвинению - в злоупотреблении должностными полномочиями. Это постановление ранее также было признано Мосгорсудом законным.

Напомним, что Родченков в 2016 году уехал в США, где рассказал о российской допинговой системе. Впоследствии он стал одним из главных информаторов ВАДА в антидопинговом расследовании.