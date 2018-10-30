Станислав Поздняков: "Невозможно отрицать, что россияне побеждали и побеждают честно"

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков подчеркнул: успешное выступление российских спортсменов на всех соревнованиях и их победы при гарантированной чистоте от допинга являются подтверждением того факта, что они побеждают честно. По его словам, сегодня это уже невозможно отрицать.

– Выступление наших спортсменов на всех соревнованиях, их победы при гарантированной чистоте от допинга (являются одним из факторов восстановления России в правах), – цитирует "РИА Новости" Позднякова. – Сегодня уже просто невозможно отрицать тот факт, что россияне побеждали и побеждают честно.

Мы приняли самое активное участие в реформировании нашего антидопингового агентства. Мы меняем антидопинговую культуру. Это не остается незамеченным.