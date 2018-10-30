13:00 | Допинг

Станислав Поздняков: "Невозможно отрицать, что россияне побеждали и побеждают честно"

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Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков подчеркнул: успешное выступление российских спортсменов на всех соревнованиях и их победы при гарантированной чистоте от допинга являются подтверждением того факта, что они побеждают честно. По его словам, сегодня это уже невозможно отрицать.

Выступление наших спортсменов на всех соревнованиях, их победы при гарантированной чистоте от допинга (являются одним из факторов восстановления России в правах), – цитирует "РИА Новости" Позднякова. – Сегодня уже просто невозможно отрицать тот факт, что россияне побеждали и побеждают честно.

Мы приняли самое активное участие в реформировании нашего антидопингового агентства. Мы меняем антидопинговую культуру. Это не остается незамеченным.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/official/20181030/1145026122.html

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