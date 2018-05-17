Совет учредителей WADA согласился с решением организации по РУСАДА

Всемирное антидопинговое агентство WADA обнародовало реакцию Совета учредителей организации на решение по РУСАДА.

- Совет учредителей проинформирован о решении исполкома WADA сохранить статус РУСАДА как не отвечающего требованиям, - говорится в твиттере WADA. - Совет согласен, что РУСАДА будет считаться не отвечающим кодексу WADA до тех пор, пока не выполнит два оставшихся критерия согласованной дорожной карты.

Гендиректор WADA Оливье Ниггли ранее сообщил, что организация вернется к вопросу о восстановлении статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в сентябре. РУСАДА было признано не соответствующим кодексу WADA в ноябре 2015 года, причиной стало расследование комиссии под руководством Ричарда Паунда о допинге в российской легкой атлетике.