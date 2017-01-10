СМИ: комиссии МОК по расследованию допинга в России завершат работу только к концу года

Портал Inside the Games утверждает, что две комиссии МОК по расследованию ситуации с допингом в российском спорте завершат свою работу не раньше, чем к концу этого года. По словам журналиста Ника Батлера, ситуация с расследованием и рядом отстранений спортсменов регулярно меняется, поскольку ранее международные федерации не сталкивались с подобными инцидентами.

На данный момент МОК проводит расследование в отношении 28 российских участников Олимпиады в Сочи, фигурирующих в докладе Ричарда Макларена о допинговых нарушениях в российском спорте. На данный момент от соревнований уже остранены ряд спортсменов, включая олимпийского чемпиона лыжника Александра Легкова. Также отстранение коснулось четверых скелетонистов, в том числе победителя Игр-2014 Александра Третьякова, однако в их отношении наказание было отменено.