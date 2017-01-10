18:06 | ДОПИНГ

СМИ: комиссии МОК по расследованию допинга в России завершат работу только к концу года

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Портал Inside the Games утверждает, что две комиссии МОК по расследованию ситуации с допингом в российском спорте завершат свою работу не раньше, чем к концу этого года. По словам журналиста Ника Батлера, ситуация с расследованием и рядом отстранений спортсменов регулярно меняется, поскольку ранее международные федерации не сталкивались с подобными инцидентами. 

На данный момент МОК проводит расследование в отношении 28 российских участников Олимпиады в Сочи, фигурирующих в докладе Ричарда Макларена о допинговых нарушениях в российском спорте. На данный момент от соревнований уже остранены ряд спортсменов, включая олимпийского чемпиона лыжника Александра Легкова. Также отстранение коснулось четверых скелетонистов, в том числе победителя Игр-2014 Александра Третьякова, однако в их отношении наказание было отменено.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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dv2205

все мы не едем - Мутко молчит и будет молчать -- ничем не пробить наших чинуш

18:39

RW.irk

Ожидаемо. Угадайте когда пройдут следующие ОИ? Чем меньше времени до игр, тем больше шансов, что очередной унылый вброс принесёт пользу. Схема уже отработана в Рио

18:35

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