РУСАДА включило в пул допинг-тестирования еще 50 легкоатлетов

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) на своем официальном сайте опубликовало новые пулы тестирования. В список добавились 50 новыми фамилиями.

В национальный регистрируемый пул тестирования РУСАДА сейчас входят 118 легкоатлетов. Ранее в него входили 68 спортсменов.

В частности, РУСАДА включило в пул молодых легкоатлетов Салавата Илькаева, Екатерину Горшенину, Эльвиру Хасанову, Валентину Ульянову, Аксану Гатауллину и Сергея Кожевникова. Летом они получили от ИААФ право выступать на международных стартах в нейтральном статусе.