РУСАДА принимает участие в работе конференции ВАДА в Пекине

В Пекине открылась вторая международная образовательная конференция ВАДА. Как сообщает ТАСС, в работе конференции принимают участие представители РУСАДА. Длиться она будет два дня - 24 и 25 октября.

"От РУСАДА на конференцию в Пекин прилетели генеральный директор Юрий Ганус, его заместитель Маргарита Пахноцкая, а также специалисты образовательного отдела Екатерина Сизикова и Максим Петерайтис. Всего в работе конференции принимают участие около 160 представителей национальных и региональных антидопинговых агентств, международных организаций и спортивных федераций, университетов и компаний из более чем 60 стран мира", - отметили в пресс-службе РУСАДА.