Россия запросила у Швейцарии юридическую помощь в расследовании допингового скандала

Федеральное управление юстиции Швейцарии получило запрос, подписанный генеральным прокурором России, о помощи в расследовании допингового скандала, сообщает luzernerzeitung.ch со ссылкой на руководителя пресс-службы управления Фолко Галли. Россия попросила юридическую помощь в расследовании информации о вскрытии и подмене пробирок с допинг-пробами на Олимпиаде в Сочи.

В отчете Ричарда Макларена о допинге в российском спорте утверждалось, что пробирки производства швейцарской компании Berliner могли быть тайно вскрыты. Сама фирма уверяла, что сделать это, не оставив следов, невозможно. На основании отчета ряд российских атлетов не были допущены до участия в Олимпиаде-2016 в Рио, а Паралимпиаду россияне пропустили в полном составе.