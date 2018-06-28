"Родченков здоров и счастлив". Адвокат опроверг слухи о самоубийстве информатора ВАДА

Американский юрист Джим Уолден, который представляет интересы информатора ВАДА Григория Родченкова по просьбе "СЭ" прокомментировал сообщения о попытке самоубийства бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории. Информация в среду разошлась по российским СМИ после публикации Russia Today.

"Как очередной пример вымышленных новостей, российские медиа сообщили, что доктор Родченков предпринял попытку суицида в США. Это ложь. Доктор Родченков счастлив, здоров и продолжает продуктивную работу с антидопинговыми и правоохранительными органами для дальнейшего выявления фактов коррупции в России. А Россия продолжает попытку дискредитировать его", - написал адвокат Родченкова в ответ на запрос "СЭ".

Позже стало известно, что информация является шуткой одного из порталов.