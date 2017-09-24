Риди надеется на восстановление членства РУСАДА в ВАДА в ноябре

Президент Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Крейг Риди оптимистично смотрит на перспективы скорейшего восстановления Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в международной организации. Решение по этому вопросу может быть принято на встрече Совета учредителей ВАДА, которой пройдет в Сеуле с 15 по 16 ноября.

- Что касается встречи, на которой мы могли бы объявить о допуске, следующее заседание Совета начнется 15 ноября, - цитирует InsideTheGames. - В рамках дорожной карты есть еще несколько шагов, которые Россия должна выполнить. Первое - признание доклада Макларена. Второе - доступ к московской антидопинговой лаборатории и ее записям. И третье - аудит ВАДА, который в любом случае пройдет с 27 по 29 сентября.

Надеюсь, что они предоставят необходимое письменное заявление о докладе Макларена (пункт о признании Россией ответственности за государственную систему поддержки допинга. - Прим. "СЭ"). Также надеюсь, что мы получим доступ к московской лаборатории, хотя и не представляю, что мы там найдем. Мы проведем ответственный аудит.

Избрание Юрия Гануса гендиректором РУСАДА? Хорошая антидопинговая организация должна быть независимой. Мы думаем, что Россия прошла долгий путь на пути к независимости. У них есть независимый руководитель, генеральный директор, избранный из 700 кандидатов. За последние две недели он сделал несколько обнадеживающих заявлений.