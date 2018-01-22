Ольга Фаткулина: "Не смогли у Родченкова ничего спросить. Спасибо, что хоть выслушали его доводы"

Россиянка Ольга Фаткулина отметила, что во время слушания в Спортивном арбитражном суде (CAS) пообщаться с информатором Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Григорием Родченковым не удалось. Конькобежка добавила, что российские спортсмены держались на заседании достойно.

– Нам задавали вопросы на русском, был переводчик, который все переводил, – цитирует ТАСС Фаткулину. – Нас прекрасно слушали и давали время подумать, задавали простые, спокойные вопросы. Мы держались молодцом, адвокаты нас похвалили. Родченков был по видеосвязи. Не смогли у него ничего спросить. Спасибо, что хоть выслушали его доводы.

Напомним, сегодня в Женеве прошло заседание CAS относительно российских спортсменов, пожизненно отстраненных от Олимпийских игр за нарушение антидопинговых правил. Результат слушаний будет оглашен позднее.