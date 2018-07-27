МОК выступает против "закона Родченкова", который могут принять в США

Международный олимпийский комитет (МОК) не поддерживает возможное принятие в США "закона Родченкова". Этот законопроект предусматривает наказание виновных в использовании, изготовлении и распространении допинга тюремным сроком до 10 лет.

- Мы приветствуем те меры, которые предпринимают в США по борьбе с допингом, - цитирует заявление МОК Inside The Games. - Мы ожидаем, что некоторые тревожные вопросы по профессиональным лигам в США будут рассмотрены в ближайшее время. Но у нас вызывает опасение то, что проект предусматривает ответственность перед законом США представителей всех 206 Национальных олимпийских комитетов мира.

Законопроект внесен Палатой представителей Конгресса США.