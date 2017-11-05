МОК считает преждевременными разговоры о санкциях со стороны КХЛ

Международный олимпийский комитет (МОК) считает преждевременными любые разговоры о санкциях со стороны КХЛ в ответ на возможное отстранение сборной России от участия в Олимпиаде-2018, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МОК.

"Преждевременно делать какие-то заявления до того, как будет завершена работа двух комиссий МОК, и до того, как будет обеспечена надлежащая правовая процедура, на которую имеют право любое лицо и любая организация", - говорится в сообщении.

Ранее МОК на основании расследования своей комиссии под руководством Денниса Освальда по факту возможного нарушения российскими спортсменами антидопинговых правил на Играх 2014 года в Сочи отстранил пожизненно от участия в Олимпийских играх лыжников Александра Легкова и Евгения Белова, а также аннулировал их результаты на Играх 2014 года. В настоящий момент комиссия проверяет остальных спортсменов, включая конькобежцев, скелетонистов, хоккеисток.





