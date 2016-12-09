Михаил Мамиашвили: "ВАДА маниакально пытается доказать сокрытие допинга в России на госуровне"

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили считает, что существует маниакальная попытка со стороны Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) доказать сокрытие допинга в российском спорте на государственном уровне, несмотря на очевидную и открытую работу с допингом в стране. Вторая часть доклада комиссии Ричарда Макларена представлена в пятницу в Лондоне. В докладе говорилось, что более тысячи российских спортсменов были вовлечены в манипуляции допинг-проб на разных турнирах в 30 видах спорта.

- Меня ничего не удивляет. Я исходил из той практики, с которой сам сталкивался, - цитирует "Р-Спорт" Мамиашвили. - Никто не будет с нами в толерантность, законность играть до тех пор, пока мы не станем самодостаточными, и пока мы не будем обладать возможностью (отвечать) на эти в большей степени лживые выпады. Параллельно я не исключаю, что эта зараза коснулась и нас. Может быть, в некоторой степени больше, чем некоторых других стран. Но, к сожалению, я не могу расстаться с убеждением, что (доклады) к спорту не имеют никакого отношения.

Мы открыто на уровне первого лица государства вступили на жесточайшую борьбу с этим злом, вплоть до уголовного наказания. Пересмотрены все структурные позиции, создана (антидопинговая) комиссия. Мы и кнутом, и пряником работаем. И вместо того, чтобы быть нашими союзниками в открытой жесточайшей борьбе, нас еще больше пытаются убедить в плохом. Идет маниакальная попытка доказать то, чего не существует, что это государственная программа. У нас идет борьба с этим злом. Я убежден, что результат не за горами, мы достигнем цели, несмотря ни на что.