Мельдоний остался в списке запрещенных веществ ВАДА на 2017 год

ВАДА на своем официальном сайте опубликовало список запрещенных веществ с 1 января 2017 года. В списке остался мельдоний, который был запрещен с 2016 года и породил несколько допинговых скандалов с участием российских спортсменов. Обнаружение мельдония в организме будет рассматриваться как нарушение антидопинговых правил. Хотя после серии скандалов, поставивших под сомнение срок выведения следов мельдония из организма, ВАДА пересмотрело допустимую максимальную границу концентрации вещества, что позволило ряду спортсменов в том числе из России избежать дисквалификации.